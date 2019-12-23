فيفا يعلن سبب تتويج محمد صلاح أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

طلال الغامدي(صدى):

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، سبب اختيار النجم المصري محمد صلاح، للتتويج بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال فيفا في بيان رسمي: بعد فوز ليفربول بلقب كأس العالم للأندية قطر 2019، اختارت مجموعة الدراسات الفنية لدينا محمد صلاح كأفضل لاعب في البطولة، نظرا لأدائه المتميز طوال المسابقة، حيث كان نجم ليفربول هو الفائز المستحق بجائزة الكرة الذهبية لأديداس وجائزة أفضل لاعب في البطولة من قبل شركة علي بابا الراعية للمسابقة.

وأضاف: كان أداء محمد صلاح في قطر رائعا منذ البداية إلى النهاية، ففي المباراة الأولى لفريقه أمام مونتيري المكسيكي، صنع الهدف الأول الذي سجله نابي كيتا، حيث أثبت أنه لا يكتفي بتسجيل الأهداف فقط، بل يساعد زملاءه كذلك على هز الشباك.

واستكمل: على الرغم من أنه لم يسجل أهدافا في بطولة كأس العالم للأندية في قطر 2019، إلا أنه استحق بجدارة جائزة الكرة الذهبية لأديداس نظرا لتألقه، وهو الأمر الذي أثبته آلاف المشجعين في ملعب خليفة الدولي حيث كانوا يهتفون له كلما لمس الكرة.

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