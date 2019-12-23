مريضة إيدز: «أمي تخلت عني وأعز صديقاتي سوت لي بلوك بعد إصابتي»
روت مواطنة أصيبت بمرض الإيدز عن طريق زوجها، معاناتها من سوء تعامل المحيطين بها فور علمهم بإصابتها.
وقالت المواطنة خلال برنامج اتجاهات: عانيت معاملة سيئة من المجتمع طوال 20 عاما لمجرد أنني مصابة بالإيدز، حتى وزارة الصحة ترفض إجراء الجراحات لي.
وتابعت: أعز صديقاتي سوت لي بلوك وغيرت أرقامها بمجرد أن عرفت بإصابتي بفيروس الإيدز، وصرت غريبة في المجتمع بلا صديقات، من البيت للمستشفى فقط.
وأضافت: حتى عائلتي قطعت علاقتها بي حتى أمي تخلت عني منذ 20 عامًا.
واستنكرت مذيعة البرنامج نادين البدير رد فعل المحيطين بمرضى الإيدز وسوء معاملتهم، قائلة: نحن في القرن 21، وثبت عدم انتقال العدوى بالمصافحة، والأميرة ديانا زارت مرضى الإيدز وصافحتهم أمام العالم قبل 30 عاما.
أم مجيد تروى مأساتها لـ #اتجاهات
أعز صديقاتي سوت لي بلوك وغيرت أرقامها بمجرد أن عرفت بإصابتي بفيروس الإيدز، وصرت غريبة في المجتمع بلا صديقات، 20 سنة من البيت للمستشفى فقط.. pic.twitter.com/x5dhMuuSPD
— اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) December 22, 2019
اقرأ أيضًا:
ابو عمار[ عدد التعليقات: 31670 ] نشر منذ 1 ساعة
يوجد مفهوم خاطىء عند المجتمع في مقاطعه مريض الايدز
هذا المرض عير معدي الا في حالة الاتصال الجنسي بدون استعمال الواقي
موضوع الكلام والمصافحه لا تنقل العدوى لطرف الاخر
صديقتها المقربه لها ممكن تتصل بها عبر الهاتف مثلا ولا تقاطعها خوفا من العدوى
وكذلك الام ما لها حق تقاطعها والمفروض تكون معها في هذه الضروف وكذلك المجتمع من العائله لا يقاطعونها وكأن رؤيتها خطيره وقاتله
ابو عمار[ عدد التعليقات: 31670 ] نشر منذ 56 دقيقة
اذكر قصة فتاه اصيبت بمرض الايدز بسبب نقل الدم لها في المستشفى ومع انتشار الخبر اصبح الجميع مقاطعها ومبتعد عنها وتقدم لها شخص وتزوجها وهو يعلم انها مريضه وبرغم من نصيحة الاطباء له بأن لا يجامعها الا بواقي كي لا يصاب بالمرض ولكن لم يستمع لنصيجة الاطباء وانجبت له طفلين سليمين من المرض ولم ينتقل المرض لزوجها . لا اذكر القصه حصلت في الرياض او جده لانها قديمه
علما ان الحذر واجب من مثل هذه المغامره وخصوصا عدم استعمال الواقي اثناء الجماع