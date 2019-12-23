  • الإثنين 23

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. مريضة إيدز: «أمي تخلت عني وأعز صديقاتي سوت لي بلوك بعد إصابتي»

مريضة إيدز: «أمي تخلت عني وأعز صديقاتي سوت لي بلوك بعد إصابتي»

مريضة إيدز: «أمي تخلت عني وأعز صديقاتي سوت لي بلوك بعد إصابتي»
عادل الحربي(صدى):

روت مواطنة أصيبت بمرض الإيدز عن طريق زوجها، معاناتها من سوء تعامل المحيطين بها فور علمهم بإصابتها.

وقالت المواطنة خلال برنامج اتجاهات: عانيت معاملة سيئة من المجتمع طوال 20 عاما لمجرد أنني مصابة بالإيدز، حتى وزارة الصحة ترفض إجراء الجراحات لي.

وتابعت: أعز صديقاتي سوت لي بلوك وغيرت أرقامها بمجرد أن عرفت بإصابتي بفيروس الإيدز، وصرت غريبة في المجتمع بلا صديقات، من البيت للمستشفى فقط.

وأضافت: حتى عائلتي قطعت علاقتها بي حتى أمي تخلت عني منذ 20 عامًا.

واستنكرت مذيعة البرنامج نادين البدير رد فعل المحيطين بمرضى الإيدز وسوء معاملتهم، قائلة: نحن في القرن 21، وثبت عدم انتقال العدوى بالمصافحة، والأميرة ديانا زارت مرضى الإيدز وصافحتهم أمام العالم قبل 30 عاما.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. سيدة تروي مأساتها مع إصابتها بالإيدز من زوجها: تزوجني ولم يخبرني


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 31670 ] نشر منذ 1 ساعة

يوجد مفهوم خاطىء عند المجتمع في مقاطعه مريض الايدز
هذا المرض عير معدي الا في حالة الاتصال الجنسي بدون استعمال الواقي
موضوع الكلام والمصافحه لا تنقل العدوى لطرف الاخر
صديقتها المقربه لها ممكن تتصل بها عبر الهاتف مثلا ولا تقاطعها خوفا من العدوى
وكذلك الام ما لها حق تقاطعها والمفروض تكون معها في هذه الضروف وكذلك المجتمع من العائله لا يقاطعونها وكأن رؤيتها خطيره وقاتله

[ عدد التعليقات: 31670 ] نشر منذ 56 دقيقة

اذكر قصة فتاه اصيبت بمرض الايدز بسبب نقل الدم لها في المستشفى ومع انتشار الخبر اصبح الجميع مقاطعها ومبتعد عنها وتقدم لها شخص وتزوجها وهو يعلم انها مريضه وبرغم من نصيحة الاطباء له بأن لا يجامعها الا بواقي كي لا يصاب بالمرض ولكن لم يستمع لنصيجة الاطباء وانجبت له طفلين سليمين من المرض ولم ينتقل المرض لزوجها . لا اذكر القصه حصلت في الرياض او جده لانها قديمه
علما ان الحذر واجب من مثل هذه المغامره وخصوصا عدم استعمال الواقي اثناء الجماع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *