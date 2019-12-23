مريضة إيدز: «أمي تخلت عني وأعز صديقاتي سوت لي بلوك بعد إصابتي»

عادل الحربي(صدى):

روت مواطنة أصيبت بمرض الإيدز عن طريق زوجها، معاناتها من سوء تعامل المحيطين بها فور علمهم بإصابتها.

وقالت المواطنة خلال برنامج اتجاهات: عانيت معاملة سيئة من المجتمع طوال 20 عاما لمجرد أنني مصابة بالإيدز، حتى وزارة الصحة ترفض إجراء الجراحات لي.

وتابعت: أعز صديقاتي سوت لي بلوك وغيرت أرقامها بمجرد أن عرفت بإصابتي بفيروس الإيدز، وصرت غريبة في المجتمع بلا صديقات، من البيت للمستشفى فقط.

وأضافت: حتى عائلتي قطعت علاقتها بي حتى أمي تخلت عني منذ 20 عامًا.

واستنكرت مذيعة البرنامج نادين البدير رد فعل المحيطين بمرضى الإيدز وسوء معاملتهم، قائلة: نحن في القرن 21، وثبت عدم انتقال العدوى بالمصافحة، والأميرة ديانا زارت مرضى الإيدز وصافحتهم أمام العالم قبل 30 عاما.

أم مجيد تروى مأساتها لـ #اتجاهات

أعز صديقاتي سوت لي بلوك وغيرت أرقامها بمجرد أن عرفت بإصابتي بفيروس الإيدز، وصرت غريبة في المجتمع بلا صديقات، 20 سنة من البيت للمستشفى فقط.. pic.twitter.com/x5dhMuuSPD — اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) December 22, 2019

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