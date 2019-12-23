كسر في الجمجمة..إصابات متفاوتة لـ 3 طلاب في حادث بالدرب

تركي السالم(صدى):

أصيبب 3 طلاب من مدرسة «سمرة الثانوية» في محافظة الدرب بجازان، إثر تعرضهم لحادث مروري أثناء خروجهم من المدرسة.

وتبين أن طالبين إصابتهما بسيطتان وتم إجراء الفحوصات الطبية لهما وسيبقيان في الملاحظة حتى يسمح لهما الطبيب بالمغادرة، بينما يعاني الطالب الثالث من إصابة حرجة عبارة عن كسر في الجمجمة.

ومن جانبه زار مدير مكتب تعليم الدرب جابر مجرشي الطلاب في المستشفى، للاطمئنان على حالتهم الصحية.

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