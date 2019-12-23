هذه المرة برفقة جوشوا..زوجة محرز تثير الجدل مجددًا بملهى ليلي

ماجد محمد(صدى):

للمرة الثانية أثارت زوجة النجم الجزائري، رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، الجدل بعدما شوهدت في أحد النوادي الليلية بلندن برفقة الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا.

وأوضح أحد الموظفين في الملهى أن ريتا اصطدمت بجوشوا لحظة مغادرتها الملهى، ليقوم الأخير بدعوتها للانضمام له إلى طاولته المحجوزة في مكان مخصص للشخصيات الهامة.

وجلس كلاهما في أجواء من الضحك والمرح، وأمضيا الكثير من الوقت معا، وكانت ريتا تضع يدها على ركبة جوشوا.

وأشار الموظف إلى أن صاحب الملهى قام بإخبار جوشوا بأن ريتا هي زوجة النجم الجزائري، ليظهر الشعور بالإحراج على الملاكم ويعترف بأنه لم يكن يعلم بهذا الأمر قبل أن ينسحب تماما، فيما غادر الثنائي الملهى في سيارتين منفصلتين.

يذكر أنه سبق وشوهدت زوجة محرز مع الملاكم الأمريكي، ديونتاي وايلدر، في ملهى ليلي وكان هناك انسجام واضح بينهما.

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