لحديثي التخرج..وظائف شاغرة بمجموعة أبو داود التجارية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مجموعة أبو داود التجارية، عن توفر وظائف شاغرة لحديثي التخرج، للعمل بالشركة في كل من: الرياض، والدمام، وجدة.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة بمسمى: مُدير قسم المبيعات، ومٌخطط الاحتياجات.

واشترطت أن يكون المتقدم لوظيفة مدير قسم المبيعات، حاملا درجة البكالوريوس في تخصص التسويق، إدارة الأعمال، أو ما يعادلها، وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

كما اشترطت أن يكون المتقدم لوظيفة مٌخطط الاحتياجات، حاملا درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية، أوسلسلة التوريد وإدارة الأعمال.

يمكن التقديم لوظيفة مُدير قسم المبيعات بالرياض من هنــــــــا.

مُدير قسم المبيعات بالدمام من هنــــــــــــا

مخطط الاحتياجات بجدة من هنـــــــــــــــــــــــا

علمًا بأنه يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة.