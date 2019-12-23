لمروره بأزمة نفسية..طالب ابتدائي ينتحر شنقًا!

القاهرة(صدى):

تعددت حالات الانتحار في الآونة الأخيرة خاصة في مصر، حيث أقدم العديد ممن في سن الشباب على إنهاء حياتهم بطرق مختلفة.

لكن هذه المرة قرر (طفل) بالمرحلة الابتدائية أن ينهي حياته، مستخدمًا حبل الغسيل لشنق نفسه.

وتلقت الشرطة المصرية بلاغًا بالعثور على الطفل صاحب الـ 12 عامًا جثة هامدة.

وبالتحريات تبين أن التلميذ شنق نفسه بحبل غسيل، قاصدًا الانتحار لمروره بأزمة نفسية.