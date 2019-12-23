بالتزامن مع جدل تزويج المرأة .. تعرّف على تقسيم أولياء الأمر عند الحنابلة

عادل الحربي(صدى):

بالتزامن مع الجدل القائم حول تزويج المرأة لنفسها، وعدم جواز ذلك وفقًا للشريعة الإسلامية، إذ أكد قانونيون أن المرأة لابد أن يكون هناك ولي أمر لتزويجها.

قسّم الحنابلة الأولياء إلى ولي مجبر وغير مجبر، فالذي يملك ولاية الإجبار هو الأب، ثم وصي الأب بعد موته، ثم الحاكم عند الحاجة، كما يرتبون الأولياء كما يأتي:

الأب لأنه أكمل نظرا وأشد شفقة، ثم وصية في النكاح، ثم الجد لأب وإن علا، ثم الابن، ثم بنوه وإن نزلوا الأقرب فالأقرب، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أبناؤهما، ثم العم لأبوين، ثم العم لأب، ثم أبناؤهما، ثم أقرب عصبة نسب، ثم المولى المنعم بالعتق؛ ثم أقرب عصبته نسبا، ثم إن عدموا فعصبة ولاء، ثم السلطان فإن تعذر وكلت.

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