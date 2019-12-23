بالفيديو.. الميكروفون يحرج دينا الشربيني برفقة عمرو دياب في الرياض

أميرة خالد(صدى):

قدم الفنان المصري، عمرو دياب، الممثلة المصرية دينا الشربيني، للجمهور خلال حفله الغنائي، الذي أحياه أمس السبت، في ختام مهرجان ” ميدل بيست ” في العاصمة الرياض، وذلك كونها الفنانة الوحيدة المشاركة في المهرجان برفقة فنانين ذكور.

وأظهر مقطع فيديو، أن عمرو دياب ذهب وأمسك يدها، وجعلها تصعد على المسرح، لكن عندما بدأت في الحديث مع الجمهور، كان الميكروفون معطلا، ما جعله يتدارك الموقف سريعا، ويعطيها الميكروفون الخاص به.

ووجهت دينا الشربيني، سؤالها إلى الجمهور إن كانوا سمعوها للمرة الأولى، فأجابوها بالنفي، لتعيد ما قالته، وهو أنها سعيدة للغاية بتواجدها في مهرجان ” ميدل بيست ” في الرياض.