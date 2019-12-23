رد فعل والد «شهيد الشهامة» بعد نطق الحكم بالقضية

القاهرة(صدى):

أظهر مقطع فيديو في مصر، محمد البنا والد الطالب محمود ” شهيد الشهامة “ ، وهو في حالة انهيار شديدة، ذلك بعد النطق بالحكم على محمد راجح و3 آخرين من المتهمين بقتل ابنه.

وظهر في المقطع المحامي وهو يردد: ” يحيا العدل “ ، الأمر الذي أثار غضب والد محمود البنا وتوجه له بالقول: ” يحيا العدل يا ظالم ده ظلم مش عدل “ ، إذ كان يطالب بأن يكون الحكم هو الإعدام.

وأضاف: ” حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وفي أشكالكم يا ظالم، حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم، العدل إن ابني يموت ودول يعيشوا “، وسط تجمع العديد من أقاربه في محاولة لتهدئته والشد من أزره.

ويذكر أن محكمة جنايات الطفل المصرية، اليوم الأحد، قد حكمت على المتهم محمد أشرف راجح واثنين آخرين معه بالسجن 15 عاما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ“ شهيد الشهامة “، وسجن المتهم الرابع 5 أعوام.