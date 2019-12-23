الخثلان: أخذ أجور وظائف السعودة بلا عمل «لا يجوز» (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

أكد الشيخ سعد الخثلان، أن أخذ أجور وظائف السعودة بلا عمل لا يجوز، لأن فيه كذبًا وتحايلًا وإلتفافًا على الأنظمة الموضوعة من أجل المصلحة العامة.

وأضاف خلال برنامج «الجواف الكافي»: إلزام الدولة بتوظيف المواطنين فيه مصلحة كبيرة لا تخف؛ لأن بقاء الشباب عاطلين عن العمل فيه ضرر كبير على المجتمع.

وتابع: الإلتفاف على هذه الأنظمة وإعطاء أسماء أشخاص بدون عمل لا شك في أنه لا يجوز، فلا هي وظّفت أشخاصا ولا ظهرت بأنها لم توظف، كما أنها كذبت ولم تطيع ولي الأمر وكلها أمور لا تجوز.