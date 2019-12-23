رونالدو يُفاجأ بهاتف جوال على أرض ملعب لقاء يوفنتوس ولاتسيو

نواف السالم(صدى):

شهد ملعب مباراة السوبر الإيطالي بين فريقي لاتسيو ويوفنتوس في ستاد جامعة الملك سعود بالرياض، اليوم الأحد واقعة طريفة بعدما عثر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هاتف جوال ملقى في وسط الملعب.

وفوجئ رونالدو بوجوده في وسط الملعب في الشوط الأول من المباراة، قبل أن يسلمه للجهات المعنية؛ فيما ساعد اللاعب البرتغالي في إحراز هدف التعادل الذي سجله الأرجنتيني باولو ديبالا، حيث سدد رونالدو كرة قوية على المرمى، صدها حارس لاتسو لكن ديبالا أعادها إلى الشباك.

وتمكن نادي لاتسيو، من التتويج بالسوبر الإيطالي بعد الفوز على فريق يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء احتضنه ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، مساء اليوم الأحد.