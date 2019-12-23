الأهلي يعاود تدريباته لمواجهة الشباب

ماجد محمد(صدى):

عاود فريق الأهلى تدريباتهم مساء اليوم على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي استعداد لمواجهة الشباب السبت المقبل.

وعمد المدرب لإجراء تدريبات تكتيكية من خلال مران تنافسي ركز فيه على الاستحواذ تحت ضبط وسرعة نقل الكرة من لمسة واحدة.

وقسم المدرب عناصر الفريق مجموعات في أجزاء مختلفة من أرضية الملعب وتم تنفيذ العديد من التدريبات التكتيكية.

واستهلت عناصر الفريق الحصة التدريبة بتمارين لياقية مكثفة ثم القيام بتدريبات الإحماء باستخدام المعدات الخاصة بذلك.

وتواجد المشجع الأهلاوي تركي الأهدل من ذوي الاحتياجات الخاصة في تدريبات الفريق وإلتقى بالأجهزة الإدارية والفنية وقام بمصافحة اللاعبين الذين احتفلوا بتواجده.