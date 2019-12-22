بالفيديو.. « الزامل » يوضح حكم دخول دورة المياه بجوال به قرآن

علي القحطاني(صدى):

كشف الشيخ عبد المحسن الزامل، اليوم الأحد، حكم دخول دورة المياه بجوال به القرآن الكريم، لافتًا إلى أن دخول الجوال كآلة ليس فيه شيئًا طالما لا يظهر عليه القرآن أو الذكر على الشاشة.

وأضاف ” الزامل ” خلال برنامج ” يستفتونك ” على قناة الرسالة: ” ولكن إذا دخل به إلى دورة المياه والقرآن مفتوح أو الذكر على الشاشة فهو محرم ومكروه وإن كانت ورقة الهاتف الجوال هي مجرد رموز يمكن إخفاءها بضغطة زر “.

وعلى جانب آخر، أوضح الشيخ عبدالمحسن الزامل، حكم الكلام في دورة المياه؛ حيث قال:” لا بأس أن يتكلم إذا كان محتاج إلى الكلام إذا سئل عن شيء فالحاجات تقدر بقدرها وقد يكون الشيء مما يهمه ويترتب عليه أمرًا ضارًا “.