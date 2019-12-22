جريمة مروعة.. فتاة تقتل زوجها وتمارس الرذيلة بجوار جثته

القاهرة(صدى):

أقدمت فتاة مصرية على قتل زوجها بأقراص مخدرة وخنقه بقطعة قماش مبللة بمساعدة عشيقها لتستولي على 200 ألف جنيه بحوزته؛ حيث كان يتردد عليها العشيق في الشقة أثناء غياب زوجها، ومارس معها الجنس، وخوفا من أن ينفضح أمرهما، طلبت منه استئجار شقة لمقابلته وإقامة العلاقة الجنسية معه.

واتفقت مع عشيقها على قتل الزوج وسرقته بعدما شك في أمرهما؛ حيث وضعت أقراص مخدرة للزوج في الشاي، وعقب تناول الزوج الشاي شعر بحالة إعياء شديدة، وقامت بالاتصال بالعشيق الذي حضر، وقاما بشل حركته وكتم أنفاسه بقطعة قماش مبللة، واستوليا على 200 ألف جنيه.

وأوضحت أنهما بعد ذلك أقاما علاقة جنسية، وغادر العشيق الشقة؛ لتبدأ في الصراخ والاستغاثة بالجيران، وأخبرت أسرة الزوج أنه لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة أزمة قلبية، إلا أن الأسرة بعد أن قامت بدفن الجثة، شكت فيها، واتهمتها بقتل الزوج؛ لتعترف وعشيقها بذلك أمام النيابة العامة.