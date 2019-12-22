بالفيديو.. اندلاع مشاجرة على الهواء بسبب ضرب سياسية للنار في فرح ابنتها

القاهرة(صدى):

اندلعت مشاجرة على الهواء مباشرةً، في برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث المصرية، بين مقدم البرنامج ونوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية المصرية، بسبب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاقها النار في الهواء بمناسبة زفاف ابنتها.

وأكدت النائبة في مداخلة هاتفية، أن هذا السلاح مرخص ومعها ما يثبت ذلك، لافتة إلى أنه منذ أيام الإرهاب والثورة كان يتم إطلاق النيران بالمنطقة لشعور المواطنين بالأمان ولابعاد البلطجية عن المناطق التي كان بها سلاح.

وأضافت: ” هناك بعض الأشخاص بالدائرة أكدوا لي أنه تم رفع الحصانة عني ولا أعلم حتى الآن حقيقة هذه الأنباء”؛ لتدخل في مشادة مع الإعلامي سيد علي مقدم البرنامج بعد أن أكد لها أن ضرب النار وامتلاك سلاح بشكل عام هو خطأ.