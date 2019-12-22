مشجع لنور الدين امرابط : الاسيوية صعبة قوية

الأحد 22
ديسمبر
للمعلومة الطفل حقق مع الهلال
بطولات اكثر من بطولات بعض الانديه
منذو تأسيسهااا
الهلال منبع بطولات وفرحة وطن
مايعرف ينطقها
وبعدين يانواف السالم ليه ماتجيب المشجعين النصراويين والاهلاويين والاتحاديين يوم يقولوا لكم العالمية صعبه قوية لمدة عشرين سنه ..
🎈بس إيش رأيك في مرابط حبيب الطواقي هههههههههههههههه
هذا حال الطواقي مضغوووطه روح ارقد ياطاقيه
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زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 918 ] نشر منذ 44 دقيقة
للمعلومة الطفل حقق مع الهلال
بطولات اكثر من بطولات بعض الانديه
منذو تأسيسهااا
الهلال منبع بطولات وفرحة وطن
المليليح[ عدد التعليقات: 338 ] نشر منذ 30 دقيقة
مايعرف ينطقها
وبعدين يانواف السالم ليه ماتجيب المشجعين النصراويين والاهلاويين والاتحاديين يوم يقولوا لكم العالمية صعبه قوية لمدة عشرين سنه ..
🎈بس إيش رأيك في مرابط حبيب الطواقي هههههههههههههههه
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 1456 ] نشر منذ 14 دقيقة
هذا حال الطواقي مضغوووطه روح ارقد ياطاقيه