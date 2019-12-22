الشباب يستضيف الشرطة العراقي غداً في ربع نهائي كأس محمد السادس

الرياض(صدى):

يستضيف فريق الشباب السعودي نظيره الشرطة العراقي غداً على استاد الامير خالد بن سلطان بمقر النادي في الرياض في أولى مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم.

ويسعى الشباب لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه أفضلية قبل مباراة العودة المرتقبة أمام الشرطة، بينما يأمل لاعبو الشرطة في العودة إلى الديار بأفضل نتيجة ممكنة، خوفاً من الدخول في حسابات معقدة في لقاء الإياب المقرر له في الـ 20 من يناير المقبل.

وبلغ فريق الشباب الدور ربع النهائي بعد تخطيه عقبة فريق شباب الأردن الأردني بالفوز 1-0 ذهاباً على ملعبه، والتعادل بهدف لمثله في مباراة العودة، فيما تأهل فريق الشرطة إلى دور الثمانية بعد فوزه على فريق نواذيبو الموريتاني بهدف دون رد ذهاباً، وبخماسية نظيفة في مباراة العودة.