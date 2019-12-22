لاتسيو أم يوفنتوس؟ غوميز: الهلال (فيديو)

نواف السالم(صدى):

تلقى الفرنسي بافتيمبي غوميز نجم فريق الهلال، سؤالًا حول الفريق الذي يشجعه في السوبر الإيطالي، الذي جمع بين يوفنتوس ولاتسيو.

واختار غوميز فريق الهلال بدلاً من اختيار أحد الفريقين الإيطاليين، وذلك تعبيراً منه عن حبه الشديد لفريقه الحالي، الذي يلعب ضمن صفوفه منذ عام 2018.

ونجح لاتسيو في حصد لقب السوبر السعودي، بعدما تغلب على يوفنتوس 3-1، على ملعب على ملعب جامعة الملك سعود.