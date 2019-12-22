بيليتش ينتقم من حجازي بعد طلبه الانتقال إلى الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير، اليوم الأحد، عن تعثر انضمام صفقة كبرى إلى الاتحاد، في الميركاتو الشتوي القادم “يناير 2020”.

وذكرت التقارير أن نادي الاتحاد يعاني منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2019-2020، حيث يقبع في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة.

في حين قال الصحفي البريطاني ليال توماس، عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : إن فريق وست بروميتش الإنجليزي، رفض عرضًا من نادي الاتحاد، للتعاقد مع مدافع المصري أحمد حجازي، في الميركاتو الشتوي.

وأضاف توماس أن عرض الاتحاد المالي للتعاقد مع حجازي قدر بـ3.4 مليون جنيه استرليني.

وأشار سلافين بيليتش، المدير الفني السابق للاتحاد والحالي لوست بروميتش البيون الإنجليزي، إلى وجود أزمة بينه وبين اللاعب، بسبب عرض الاتحاد.

وأكد بيليتش أن استبعاد حجازي من مواجهة برينتفورد، بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، كان بسبب واقعة في مران الفريق حدثت بعد مطالبته بالرحيل.