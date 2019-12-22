تكريم مشجع أهلاوي بعد فيديو مؤثر يظهر حبه للفريق

نواف السالم(صدى):

كرمت إدارة النادي الأهلي المشجع الأهلاوي جمال سلمان، مساء اليوم الأحد؛ كما شاهد تدريبات الفريق الأول لكرة القدم والتقى الأجهزة الإدارية والفنية وقام بمصافحة اللاعبين الذين احتفوا بتواجده في التدريبات.

ومن جانبه، قدم رئيس النادي المهندس أحمد بن بكر الصائغ تذكرتين ذهبيتنين للمشجع، وذلك لحضور جميع مباريات الفريق الكروي الأول حتى نهاية الموسم الحالي، كهدية من مجلس الإدارة.

وحصل على قميص موقع من نجوم الفريق الأول ياسر المسيليم وعمر السومه، ومن جميع لاعبي الفريق كهدية له على دعمه المستمر للفريق طوال السنوات الماضية؛ حيث كان قد أظهر تأثيرا كبير في أحد مقاطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي أثناء مناشدته جماهير الأهلي الكبير لمؤازرة الفريق خلال مواجهة ضمك، الخميس الماضي.