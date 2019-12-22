بالفيديو.. سيدة تروي مأساتها مع إصابتها بالإيدز من زوجها: تزوجني ولم يخبرني

علي القحطاني(صدى):

روت مواطنة تفاصيل إصابتها بمرض الإيدز، الذي انتقل إليها عن طريق والد ابنتها الذي أصيب بالمرض خارج المملكة وجاء وتزوجها ولم يخبرها مسبقًا لكي يخيرها إذا ما أرادت أن تكمل حياتها معه أم لا.

وقالت السيدة في برنامج ” اتجاهات ” مع نادين البدير على قناة روتانا خليجية، اليوم الأحد: ” لقطت فيروس الإيدز من والد ابنتي، وأصبت بالمرض أنا وزوجته الأولى! “؛ لافتة إلى أن الأطباء نصحوه بألا يتزوج.

وأضافت: ” زوجي أصيب بالإيدز خارج المملكة، وفي مستشفى عسير اكتشف المرض وحذره الأطباء من الزواج دون إذنهم، لكنه خطبني وتزوجني دون أن يخبرني أو يخبرهم! “؛ حيث أن هذا الأمر قبل 20 عامًا.

وكان المدير التنفيذي للجمعية الخيرية لرعاية مرضى الإيدز بمنطقة الرياض ” مناعة ” عثمان بن إبراهيم المزيد، قد كشف في وقت سابق، أن عدد الإصابات بمرض الإيدز في المملكة حوالي 20 ألف مصاب، منهم 7000 سعودي (بنسبة 35%).

أم مجيد تروى مأساتها لـ #اتجاهات

زوجي أصيب بالإيدز خارج المملكة، وفي مستشفى عسير اكتشف المرض وحذره الأطباء من الزواج دون إذنهم، لكنه خطبني وتزوجني دون أن يخبرني أو يخبرهم! pic.twitter.com/PiYPke7I6C — اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) December 22, 2019