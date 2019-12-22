ثامر السعيد: التستر التجاري هو فرص بديلة ضائعة للمواطنين (فيديو)

عادل الحربي(صدى):

أوضح ثامر السعيد، الرئيس التنفيذي في شركة مضاء، أن أي سلعة ذات تدوير عالي (أرز، ذهب) من الممكن أن تكون بوابة لتحويلات أو معاملات مالية خفية خارج النظام المصرفي، وهي تدل على وجود تبييض أموال .

وأشار خلال لقائه ببرنامج «تم»، إلى أن الشباب السعودي يحارب من قبل عصابات التستر التجاري، مؤكدًا أن تجربة توطين محلات الاتصالات كان فيها صعوبات بسبب عصابات التستر.

وأضاف: الاقتصاد الخفي من خلال التستر التجاري هو فرص بديلة ضائعة للمواطنيين السعوديين الذين يبحثون عن فرص من خلال الأعمال التجارية أو سوق العمل.

#تم | ثامر السعيد: يتحدث عن " السوق السوداء للحوالات " وماذا يفعل المقيمون فيها ؟ #جرائم_التستر_التجاري pic.twitter.com/PtUGB8Euxq — برنامج تم (@TammTalkShow) December 22, 2019