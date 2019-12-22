رئيس هيئة الرياضة: الفعاليات الرياضية بدأت تجذب السياح وسيشهد يناير المزيد (فيديو)
قدّم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد «حفظهما الله» على دعمهم لقطاع الرياضة والشباب.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن مباراة السوبر الإيطالي «كانت جميلة وقوية بين الفريقين و استمتع الجمهور وتواجد عدد كبير من السياح بالملعب وهذا يدل أن الفعاليات الرياضية بدأت تستقطب السياح».
وتابع: « الجهود المبذولة والفعاليات المتنوعة جعل من الصعب أن يُسافر المواطن»، مؤكدًا أن «الفعاليات لن تنقطع وسيكون هناك رالي داكار والسوبر الإيطالي خلال شهر يناير».
الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل – رئيس هيئة الرياضه :
كل الشكر لسمو سيدي خادم الحرمين الشريفين و سمو ولي العهد على الدعم اللامحدود لقطاع الرياضه ، والمباراة كانت جميله وقويه بين الفريقين و عدد كبير من السياح كان حاضر بالملعب وهذا يدل أن الفعاليات الرياضية بدأت تستقطب السياح. pic.twitter.com/PupdqebG7B
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 22, 2019
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