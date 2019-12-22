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بالفيديو.. حمد الجبرين: النساء ينافسون الرجال في محلات مستلزمات الكشتات والرحلات

بالفيديو.. حمد الجبرين: النساء ينافسون الرجال في محلات مستلزمات الكشتات والرحلات
عادل الحربي(صدى):

أكد حمد الجبرين مهتم بطلعات البرية على أن النساء ينافسون الرجال في محلات مستلزمات الكشتات والرحلات .

وقال الجبرين خلال لقاءه في برنامج ” حراك مع ملاك ” : هناك تطوير في محلات الرحلات لأقسام النساء، والفرق بسيط بين النساء والرجال في الرحلات.

وأضاف : النساء تهتم بالتفاصيل في الرحلات أكثر من الرجال، وهناك تطوير ملحوظ في محلات مستلزمات الكشتات والرحلات.


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