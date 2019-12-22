بالفيديو.. حمد الجبرين: النساء ينافسون الرجال في محلات مستلزمات الكشتات والرحلات
أكد حمد الجبرين مهتم بطلعات البرية على أن النساء ينافسون الرجال في محلات مستلزمات الكشتات والرحلات .
وقال الجبرين خلال لقاءه في برنامج ” حراك مع ملاك ” : هناك تطوير في محلات الرحلات لأقسام النساء، والفرق بسيط بين النساء والرجال في الرحلات.
وأضاف : النساء تهتم بالتفاصيل في الرحلات أكثر من الرجال، وهناك تطوير ملحوظ في محلات مستلزمات الكشتات والرحلات.
حمد الجبرين النساء ينافسون الرجال في محلات مستلزمات الكشتات والرحلات #حراك_مع_ملاك#MBC1 pic.twitter.com/RhRi6TBl3b
— حراك مع ملاك (@Malak_MBC) December 22, 2019
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