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  3. مواطنة تعثر على والدتها الإندونيسية بعد فراق 20 عاماً.. والسفير: تزوجوا السعوديات (فيديو)

مواطنة تعثر على والدتها الإندونيسية بعد فراق 20 عاماً.. والسفير: تزوجوا السعوديات (فيديو)

مواطنة تعثر على والدتها الإندونيسية بعد فراق 20 عاماً.. والسفير: تزوجوا السعوديات (فيديو)
نايف السالم(صدى):

روى السفير عصام عابد الثقفي، سفير المملكة في إندونيسيا، القصة الكاملة حول عثور فتاة سعودية على أمها الإندونيسية بعد فراق 20 عامًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اتجاهات»: «اتصلت الفتاة بالسفارة من أسبوعين أفادت بأنها حاولت البحث عن والدتها الإندونيسية لأكثر من 3 سنوات، والتي اختفت من المملكة منذ 20 عامًا».

وأضاف: «أخذنا كامل الوثائق والإثباتات حول الزواج والنسب، وبالبحث والتحري استطعنا الوصول إلى عنوان الوالدة وتمكنا من الوصول بمساعدة الجهات المختصة في إندونيسيا».

وتابع: «الموقف كان إنسانيًا ومؤثرًا جدًا وكان التواصل بينهما عبر مترجم، ومن المقرر أن تأتي الفتاة إلى إندونيسيا أو تسافر والدتها إلى المملكة للمقابلة على أرض الواقع».

وأردف: « نصيحتي الابتعاد عن الزواج من أجنبيات، بسبب نوعية المشاكل التي تحدث بعد تعثر هذه الزواجات».


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