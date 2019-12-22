مواطنة تعثر على والدتها الإندونيسية بعد فراق 20 عاماً.. والسفير: تزوجوا السعوديات (فيديو)
روى السفير عصام عابد الثقفي، سفير المملكة في إندونيسيا، القصة الكاملة حول عثور فتاة سعودية على أمها الإندونيسية بعد فراق 20 عامًا.
وقال خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اتجاهات»: «اتصلت الفتاة بالسفارة من أسبوعين أفادت بأنها حاولت البحث عن والدتها الإندونيسية لأكثر من 3 سنوات، والتي اختفت من المملكة منذ 20 عامًا».
وأضاف: «أخذنا كامل الوثائق والإثباتات حول الزواج والنسب، وبالبحث والتحري استطعنا الوصول إلى عنوان الوالدة وتمكنا من الوصول بمساعدة الجهات المختصة في إندونيسيا».
وتابع: «الموقف كان إنسانيًا ومؤثرًا جدًا وكان التواصل بينهما عبر مترجم، ومن المقرر أن تأتي الفتاة إلى إندونيسيا أو تسافر والدتها إلى المملكة للمقابلة على أرض الواقع».
وأردف: « نصيحتي الابتعاد عن الزواج من أجنبيات، بسبب نوعية المشاكل التي تحدث بعد تعثر هذه الزواجات».
#اتجاهات
فتاة سعودية تعثر على والدتها الإندونيسية بعد فراق عشرين عاما !!
القصة الكاملة يرويها سعادة السفير عصام الثقفي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا.. pic.twitter.com/v7nGtrL19c
— اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) December 22, 2019
سعادة السفير عصام الثقفي سفير خادم الحرمين لدى إندونيسيا:
نصيحتي الابتعاد عن الزواج من أجنبيات، بسبب نوعية المشاكل التي تحدث بعد تعثر هذه الزواجات..#اتجاهات#خليجية pic.twitter.com/yubRyedqAM
— اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) December 22, 2019
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