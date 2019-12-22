مواطنة تعثر على والدتها الإندونيسية بعد فراق 20 عاماً.. والسفير: تزوجوا السعوديات (فيديو)

نايف السالم(صدى):

روى السفير عصام عابد الثقفي، سفير المملكة في إندونيسيا، القصة الكاملة حول عثور فتاة سعودية على أمها الإندونيسية بعد فراق 20 عامًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اتجاهات»: «اتصلت الفتاة بالسفارة من أسبوعين أفادت بأنها حاولت البحث عن والدتها الإندونيسية لأكثر من 3 سنوات، والتي اختفت من المملكة منذ 20 عامًا».

وأضاف: «أخذنا كامل الوثائق والإثباتات حول الزواج والنسب، وبالبحث والتحري استطعنا الوصول إلى عنوان الوالدة وتمكنا من الوصول بمساعدة الجهات المختصة في إندونيسيا».

وتابع: «الموقف كان إنسانيًا ومؤثرًا جدًا وكان التواصل بينهما عبر مترجم، ومن المقرر أن تأتي الفتاة إلى إندونيسيا أو تسافر والدتها إلى المملكة للمقابلة على أرض الواقع».

وأردف: « نصيحتي الابتعاد عن الزواج من أجنبيات، بسبب نوعية المشاكل التي تحدث بعد تعثر هذه الزواجات».

#اتجاهات

فتاة سعودية تعثر على والدتها الإندونيسية بعد فراق عشرين عاما !! القصة الكاملة يرويها سعادة السفير عصام الثقفي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا.. pic.twitter.com/v7nGtrL19c — اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) December 22, 2019