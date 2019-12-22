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بالفيديو.. رئيس هيئة الرياضة يتوج لاعبي لاتسيو بالسوبر الإيطالي

بالفيديو.. رئيس هيئة الرياضة يتوج لاعبي لاتسيو بالسوبر الإيطالي
ماجد محمد(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن لحظة قيام الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الأحد، بتتويج لاعبي نادي ‎لاتسيو بلقب كأس ‎السوبر الايطالي.

ونجح نادي لاتسيو، في التتويج بالسوبر الإيطالي بعد الفوز على فريق يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء احتضنه ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، مساء اليوم الأحد.


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