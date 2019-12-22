بالفيديو.. رئيس هيئة الرياضة يتوج لاعبي لاتسيو بالسوبر الإيطالي
كشف مقطع فيديو، عن لحظة قيام الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الأحد، بتتويج لاعبي نادي لاتسيو بلقب كأس السوبر الايطالي.
ونجح نادي لاتسيو، في التتويج بالسوبر الإيطالي بعد الفوز على فريق يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء احتضنه ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، مساء اليوم الأحد.
سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة يتوج لاعبو #لاتسيو بلقب كأس #السوبر_الايطالي.#يوفنتوس_لاتسيو#السوبر_الإيطالي_بالرياض pic.twitter.com/S5bz4ziqp8
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 22, 2019
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