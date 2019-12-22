«محافظ المندق» يتسلم تقريرا مفصلا عن العمل الميداني لمرور المحافظة خلال الفترة الماضية

إبراهيم الزهراني(صدى):

تسلم محافظ المندق محمد بن معيض الفائز بمكتبه بالمحافظة التقرير الميداني لاعمال مرور محافظة المندق خلال الفترة الماضية .

جاء ذلك خلال استقبال سعادته لمدير مرور محافظة المندق النقيب سعيد بن خليف ، ونوه الفائز بالدور الهام لرجال المرور في ضبط حركة السير على الطرقات وداخل المدينة وعند الإشارات للحد من الحوادث المرورية ، مؤكدا بأهمية التقيد بأنظمة المرور والالتزام بقواعد السلامة المرورية العامة كما تم مناقشة بعض الامور مع مدير مرور المحافظة والعمل على تكثيف وجود الدوريات المرورية بالطرقات الرئيسية، وعند التقاطعات بالمحافظة مع التأكيد على الحضور الميداني الفعال لرجال المرور للحد من السرعة الزائدة وقطع الإشارات التي تتسبب في وقوع الحوادث لاقدر الله ، وتطبيق العقوبات المرورية المنصوص عليها في نظام المرور على المخالفين وعدم التهاون في تطبيق أنظمة المرور .

من جهته اكد النقيب سعيد بن خلف على حرص رجال المرور على سلامة المواطنين مؤكدا بان تواجد رجال المرور عند المدارس كان له الدور الكبير للحد من ظاهرة التفحيط والحوادث لا قدر الله .. متمنيا السلامة للجميع .