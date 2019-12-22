أوقفت خدماته وفُصل من العمل.. بنك يطالب مواطن بقيمة سيارة لم يستلمها (فيديو)

نايف السالم(صدى):

كشف المواطن عبد الرحمن الجهني، تفاصيل مطالبة أحد البنوك بقيمة سيارة لم يستلمها، مما أدى إلى وقف خدماته وفصله من وظيفته.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج «ياهلا»، أنه تقدم لأحد البنوك في عام 2016 لشراء سيارة وطالت مدة تقديم الأوراق وبعد 8 أشهر تراجع عن شراء السيارة والبنك أعطى له نموذج للتراجع.

وأشار «الجهني»، إلى أن المورد أكد أنه لا يوجد لديهم سوى نموذج واحد والخاص بالشراء، مؤكدًا أنه البنك خصم من راتبه قسطين رغم أن لم يوقع على إيصال استلام السيارة لذلك حوّل راتبه على بنك آخر.

وأضاف أنه بعد فترة قدّم طلب شراء سيارة في بنك آخر وفوجئ بوجود اسمه ضمن قائمة المتعثرين في ساما.

وقدّم شكوى إلى ساما ورد عليه البنك بأن يُرفق النموذج ثم وجدوا أن التاريخ قديم وعليه تجديد التاريخ من المورد، وهوا ما رفضه المورد وأعلمه بأن السيارة مبيوعة إلى عميل آخر.

وأكد أنه تم إيقاف خدماته بسبب رفع دعوى عليه من قبل البنك، وتم فصله من العمل بسبب توقيف الخدمات .