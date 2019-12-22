لاتسيو يقتنص السوبر الإيطالي بثلاثية في شباك يوفنتوس

نواف السالم(صدى):

تمكن نادي لاتسيو، من التتويج بالسوبر الإيطالي بعد الفوز على فريق يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء احتضنه ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، مساء اليوم الأحد.

ودخل يوفنتوس اللقاء كونه صاحب لقب بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، بينما خاضه لاتسيو بعدما حصد لقب الكأس في الموسم الماضي؛ فيما تقدم اللاعب لويس البرتو لفريق لاتسيو في الدقيقة 17 بعد عرضية من الجانب الأيسر حولها بقدمه في الشباك.

ومن جانبه، أدرك اللاعب الأرجنتيني ديبالا التعادل لفريق يوفنتوس في الدقيقة 45 وقبل صافرة نهاية الشوط الأول، مستغلا كرة عائدة من الحارس الذي تصدى لتصويبة ببراعة لكن الكرة وصلت لديبالا ليسجلها في الشباك الفارغة.

وعاد لاتسيو في الدقيقة 73 ليتقدم عن طريق القائد لويس لوليتش، مستغلا كرة عرضية من الجانب الأيمن حولها من لمسة واحدة في الشباك؛ ليسجل الهدف الثالث كاتاردي في الدقيقة 90 من عمر اللقاء المثير.