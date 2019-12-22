شاهد.. الناشطة فوز تستفز الجمهور من جديد برقصها بالعباءة

علي القحطاني(صدى):

أثارت الناشطة فوز، جدلا من جديد بعد نشرها فيديو لها وهي تتراقص بالعباءة اليوم الأحد.

ونشرت فوز، فيديو يوثق لحظة قيامها ببعض الحركات التي أثارت استفزاز الجمهور، خاصة أن العباءة كانت مفتوحة من الأمام.

ويبدو أن المقطع تم تصويره في إحدى الفعاليات الغنائية بالعاصمة الرياض.

على جانب أخر، كانت هيئة الترفيه أكدت على الالتزام بثوابت المملكة وعاداتها بجانب استراتيجيتها الترفيهية .