زارا البلوشي : أنا ما أفكر بالزواج وما أحب أكون ثقيلة على أحد

الأحد 22
ديسمبر
كل هاللف والدوران ليش. باين كلامك ومفضوح. من الاخر قولي ابغى واحد تاجر يشتري لي بيت. قاعدة ايجار. ما افكر بالزواج. ابغى اسس نفسي. ما ابغى اكون ثقيلة. تمثيل خانقتني العبرة والدمعة بتنزل. هذا فيلم قديم😂
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ابوبدر[ عدد التعليقات: 1591 ] نشر منذ 31 دقيقة
كل هاللف والدوران ليش. باين كلامك ومفضوح. من الاخر قولي ابغى واحد تاجر يشتري لي بيت. قاعدة ايجار. ما افكر بالزواج. ابغى اسس نفسي. ما ابغى اكون ثقيلة. تمثيل خانقتني العبرة والدمعة بتنزل. هذا فيلم قديم😂