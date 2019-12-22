بالفيديو.. الزعاق يوضح أسباب موجات الغبار في السنوات الأخيرة

عادل الحربي(صدى):

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأحد، أسباب موجات الغبار في السنوات الأخيرة

وقال الزعاق خلال لقاءه في برنامج ” حراك مع ملاك ” : أختلف العلماء على الأسباب فمنهم من قال أن هناك أسباب بشرية ومنهم من قال انها دورات مناخية.

وأضاف : وانا أقول أنه بسبب السلوك البشري فنحن عندنا بوابة لدخول الرياح الشمالية وتقع على الشمالية الشرقية من المملكة وهذه البوابة للحروب البشرية فأصبحت اللابة متهلهلة فأي حركة للرياح تثير الغبار والأتربة.