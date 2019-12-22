بالصور.. تخريب تمثال إبراهيموفيتش في مسقط رأسه

نواف السالم(صدى):

أفادت تقارير صحافية، اليوم الأحد، عن تعرض تمثال نجم كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفتيش للتخريب مرة أخرى في مسقط رأسه في مدينة مالمو؛ حيث تم قطع جزء من الأنف، وفقد أحد أصابع القدم وتم تغطية التمثال الذهبي بطلاء فضي.

ومن جانبه، أوضح متحدث رسمي باسم الشرطة: ” لم نتلق أي شكوى ولكننا نحث الناس اللذين يعلمون أي شيء عن الواقعة أن يتواصلوا معنا “؛ فيما كان إعلان إبراهيموفيتش، في نوفمبر الماضي، عن عزمه شراء حصة من نادي هاماربي، في ستوكهولم، قد أثار ردود فعل غاضبة من جانب جماهير نادي مالمو.

وفي السياق نفسه، أدى ذلك إلى محاولات تخريب وتشويه للتمثال الذي جرت إقامته في أكتوبر الماضي بمدينة النجم البالغ 38 عاما، تكريما له.