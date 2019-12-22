عبدالرحمن بن مساعد: وجود السوبر الإيطالي بالرياض يدعو للفخر

ماجد محمد(صدى):

علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال الأسبق، اليوم الأحد، على إقامة لقاء السوبر الإيطالي بين فريقي لاتسيو ويوفنتوس على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض؛ حيث أكد أنه أمرًا يدعو للفخر.

وقال ” بن مساعد ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” وجود السوبر في الرياض وهذا التنظيم الرائع لهذا الحدث المتابع من الملايين في العالم أمر يدعو للفخر ” .

وكان قد نجح نادي لاتسيو، من التتويج بالسوبر الإيطالي بعد الفوز على فريق يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء احتضنه ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، مساء اليوم الأحد.