بالفيديو.. صاحب واقعة نمر حديقة الملز يروي تفاصيل إنقاذه

علي القحطاني(صدى):

كشف مقيم سوداني، اليوم الأحد، عن تفاصيل تعرضه للافتراس من قبل نمر في حديقة الحيوان في الملز بمنطقة الرياض، أمس السبت، راويًا كيف تم إنقاذه من بين أنيابه.

وقال المقيم لبرنامج يا هلا، على قناة روتانا خليجية، أنه سقط على الأرض أمام النمر دون أن يعي ليجد نفسه بين فكي النمر ولا يستطيع المقاومة؛ حتى قاموا بتخديره، مؤكدًا أنه كان يشعر به حينما يضغط بمخالبه على رقبته.

وأوضح المقيم أن لديه إصابات في كتفيه، بينما قد يغادر المستشفى صباح الغد، حيث طمأنه الأطباء على جروحه؛ لافتًا إلى أن مدة افتراس النمر له كانت حوالي 5 دقائق وأن تلك كانت الزيارة الثانية له لحديقة الملز، نافيًا اقترابه من السور لتدريب النمر.

اقرأ أيضًا: