وظائف شاغرة بالسيف القابضة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمتاجر التابعة لها ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، وتبوك، والجبيل.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:مراقب مالي (الرياض)، مشغل مساعدة مكتب (تبوك)، مدير مشروع (الرياض)، محاسب (الرياض)، مهندس مشروع (الجبيل).

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