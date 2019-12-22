بعد انفجار رحمها بالمستشفى.. الزوج: أخّروا العملية لعدم وجود طبيبتها والنزيف حرّكهم (فيديو)

نايف السالم(صدى):

كشف المواطن صالح الشلوي، تفاصيل ما حدث لزوجته داخل مستشفى بالطائف، واتهام المستشفى المستشفى بالتسبب في انفجار الرحم ووفاة الجنين.

وأوضح المواطن خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «تم»، أن زوجته كانت منوّمة ثم انتقلت إلى قسم الولادة لإجراء الولادة، لكن تم إرجاعها بعد ساعتين إلى التنويم دون أن يعرف الأسباب.

وأشار إلى أن الزوجة كانت تطالب بإجراء عملية الولادة لأن الألم كان واضح جدًا، واتصلت به وقالت إنها لا تقدر على تحمل الألم وتريد الانتقال إلى مستشفى خاص ثم حدث الانفجار في الساعة السادسة صباح اليوم الثاني.

وأفاد بأن المشكلة كانت أن طبيبة زوجته لم تكن موجودة في المستشفى، لذلك أخّروا إجراء عملية الولادة، مشيرًا إلى أن قضيته لا يوجد فيها أي تقدّم ويجيبوه دائمًا بأنها تحت المتابعة فقط.

وأكد أن القضية بعدما أصبحت تريند في المملكة، تواصل معه أكثر من مسؤول في وزارة الصحة، وأخبرهم بأنه يريد حقه وحق زوجته، مطالبًا بكشف أسباب ما حدث لزوجته وأخذ حقه.