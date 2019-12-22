بالصور.. النصر يواصل تدريباته استعدادًا لضمك

ماجد محمد(صدى):

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عصر اليوم الأحد، استعداداته لمباراة الفريق مساء الثلاثاء أمام نادي ضمك في أبها.

واشتملت التمارين على «تمارين لياقية، مناورة كروية، تدريبات تكتيكية، اجتماع فني»، وقد التقى مدرب الفريق روي فيتوريا باللاعبين قبل بداية التدريبات.

وانطلقت تدريبات الفريق اليوم بالجري حول الملعب، كما أجرى الفريق عددا من التدريبات اللياقية المتنوعة، وقسم المدرب اللاعبين لمجموعتين حيث طبق عددا من التدريبات التكتيكية المتنوعة، مختتمًا التدريبات بمناورة كروية.

وبدأ الكابتن وليد عبدالله برنامجه التأهيلي في الصالة الرياضية المغلقة في حين بدأ عبدالرحمن العبيد برنامجه اللياقي من خلال الجري حول الملعب.

ويحتل النصر صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 26 نقطة، بفارق المباريات عن الهلال صاحب المركز الخامس بـ 20 نقطة.