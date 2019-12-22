وظائف شاغرة في شركة المطاحن الرابعة بـ 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة المطاحن الرابعة، عن إتاحة وظائف شاغرة للعمل بالشركة في الدمام والمدينة المنورة والخرج.

وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية: «أخصائي علاقات عامة، أخصائي شؤون الموظفين، مُحاسب، أخصائي صيانة ميكانيكية، أخصائي صيانة كهربائية، مُشرف أمن وسلامة، أخصائي مبيعات، مُنسق تدريب، مُراجع داخلي، أخصائي جودة، سكرتير، رجل أمن».

واشترطت الشركة في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، ولديه درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب، وكذلك يُفضل من لديه خبرة.

وأكدت أن التقديم متاح حاليًا، ويتم عبر إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة والمدينة في عنوان البريد):[email protected]