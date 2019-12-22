تعليم الليث : (23) ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات اليوم الأول بنجاح

عبد الرحمن حويت(صدى):

انتظم صباح اليوم أكثر من (٢٣) ألف طالب وطالبة في كافة المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية بإدارة التعليم بمحافظة الليث ، في قاعات الاختبارات مع بداية أول أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٤٠هـ /١٤٤١هـ وسط استعدادات مكثفة وأجواء تربوية وتعليمية ملائمة ومريحة .

وحرصت الكثير من المدارس على استقبال طلابها وطالباتها بالورود وتقديم العصائر والفواكه والوجبات الغذائية والمياه الصحية بهدف تهيئة الطلاب للاختبارات وكسر روتين الاختبارات وابتكار برامج تربوية جديدة لتهيئة الطلاب نفسياً وتربوياً، والتخفيف من حدة القلق والتوتر والتي عادة ما تنتاب الطلاب والطالبات خلال هذه الفترة ، بالإضافة إلى وضع أركان و دواليب لحفظ الكتب والمقررات الدراسية وحمايتها من التلف والعبث والامتهان بعد نهاية اختبارات كل يوم ..

بدوره نوه مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي بما يقوم به قادة وقائدات المدارس والمعلمون والمعلمات من دور بارز في تشجيع الطلاب والطالبات وتحفيزهم وحثهم نحو الأداء الأفضل للتغلب على قلق الاختبارات ، وللحصول على نواتج تعلم متميزة ، وتحصيل دراسي متقدم ، والعمل على تحقيق الأجواء المثالية التي تعين على الأداء الجيد وتبعث الطمأنينة في نفوس الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم .

وفي ذات السياق تابع مدير التعليم الدكتور زكي بن رزيق الحازمي انطلاقة الاختبارات اليوم وسط أجواء تربوية مفعمة بالراحة والطمأنينة والانضباطية ، حيث زار مجمع سعيا التعليمي شمال المحافظة للاطمئنان على سير الاختبارات ومدى توفر الأجواء المناسبة لأدائها واطلع على أداء اللجان المشكلة وذلك من خلال زيارة قاعات الاختبارات والاطلاع على أسئلة المواد الدراسية ومدى مراعاتها لمواصفات الاختبار الجيد وقياس ما لدى الطلاب من معلومات ومعارف ومهارات ، وتفقد قاعات الامتحانات ولجان الكنترول و التصحيح والرصد ، كما زار مدير التعليم مرافق المدارس وتجهيزاتها ومدى الاستفادة منها لأداء الاختبارات بكل يسر وسهولة .

من جانب آخر قام المساعد للشؤون التعليمية( بنين ) الدكتور محمد بن أحمد النعيري ، والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور علي بن محمد السوادي ، والمساعدة للشؤون التعليمية (بنات) الأستاذة هدية محمد البركاتي بزيارات ميدانية مماثلة لعدد من المدارس لتفقد سير الاختبارات ، وتذليل العقبات والمعوقات الفنية والتقنية و تقديم الدعم اللازم ..

فيما تواجد أكثر من (٣٠٠) مشرف ومشرفة بقطاعي البنين والبنات في كافة مدارس المحافظة ومكاتب التعليم التابعة لها للإشراف والمتابعة على أداء المدارس وفق خطة ميدانية تعزز من دور الإشراف التربوي ومكاتب التعليم في دعم الميدان خلال فترة إجراء الاختبارات للوقوف على أداء المدارس والرفع بتقارير إشرافية عن مستوى الإنجاز وتنفيذ الخطط المعدة مسبقا لذلك ، ومتابعة انتظام الطلاب والطالبات في لجان الاختبارات في بيئة مدرسية جاذبة ، ومحققة للأهداف التربوية والتعليمية .