صديق مادونا يحصل على موافقة والديه للزواج منها

أميرة خالد(صدى):

حصل صديق النجمة العالمية ” مادونا ” والذي يدعى ” أحلى مالك ويليامز ” ، على موافقة والديه للارتباط بالنجمة العالمية.

وكشفت والدته لوري (55 عاما) ووالده درو (59 عاما) أن المغنية العالمية البالغة من العمر 61 عاما تخطط بالفعل لمستقبلها مع ابنهما البالغ من العمر 25 عاما، ويعتقدان أن الاثنين كانا متواعدين بالفعل لمدة عام.

وقال الزوجان إنهما يعتقدان أن ابنهما الذي يعمل كراقص معها قد يتزوج مادونا، على الرغم من الفجوة الكبيرة في العمر.

وأضاف أن مادونا واصلت اهتمامها بابنهما، ووصفته بأنه ذكي وموهوب للغاية، متابعًا أن النجمة أخبرتهما أنها في حالة حب معه ولم يكن هناك ما يدعو للقلق؛ لأنها ستعتني به.