غوميز لأصدقائه من لاعبي يوفنتوس: مرحبا بكم في بلدي

ماجد مجمد (صدى):

ظهر لاعب نادي الهلال، الفرنسي بافيميتي غوميز، اليوم الأحد، برفقة صديقيه من لاعبي نادي يوفنتوس الإيطالي الذين يتواجدون حاليًا على أرض المملكة.

ونشر غوميز صورة عبر حسابه الشخصي على الإنستجرام برفقة أصدقائه في نادي يوفنتوس؛ حيث علق قائلًا: ” مرحباً بكم في بلدي، يسعدني جداً رؤيتكم، كما أنني أهنّئكم على مسيرتكم الرائعة ” .

وتجدر الإشارة إلى أن يواجه نادي يوفنتوس نظيره لاتسيو، اليوم الأحد، على ستاد جامعة الملك سعود، ضمن كأس السوبر الإيطالي؛ حيث يخوض البيانكونيري، لقاء اليوم بصفته بطل الدوري الإيطالي، أمام لاتسيو بطل الكأس.