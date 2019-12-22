مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير يتفقد سير العمل بإلادارة العامة بخميس مشيط

محمد بن طحيطح(صدى):

قام مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير العميد/ علي بن عبدالله السعوي بجولة ميدانية لتفقد سير العمل بإلادارة العامة للدفاع المدني بمحافظة خميس مشيط .

حيث شملت الجولة كافة مراكز الإدارة وجرى من خلال الجولة الإجتماع بكافة الضباط والافراد بالإدارة ومراكزها الميدانية والوقوف على مستوى الأداء وتفقد التجهيزات الألية والفنية والميدانية بهذه المواقع ومدى جاهزيتها لمواجهة أي طاريء، وكذلك مناقشة معوقات الأداء وما يرصد من ملاحظات ميدانية من قبلهم وقد تم خلال ذلك إجراء تمارين واختبارات فرضية على الطبيعة للتجهيزات الفنية التي تستخدم ميدانياً في مواجهة الحوادث المختلفة .