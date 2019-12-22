غدًا.. المملكة تشهد 10 فعاليات ثقافية وفنية ورياضية

عادل الحربي(صدى):

تقام عدة فعاليات وأنشطة متنوعة ثقافية وفنية ورياضية وترفيهية، غدًا الاثنين، ومن أبرزها منتدى القطيف الاستثماري نشاط المخيم الشتوي 2019، وملتقى الفرص الاستثمارية وآليات التأهيل، فضلًا عن دورة تخطيط وإدارة الفعاليات والمؤتمرات والمعارض.

ويعد من بين الغعاليات: ورشة الحياة علبة ألوان في مقهى مكانة بالرياض فيما تتواصل فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بقرية رماح في الصياهد الجنوبية؛ بينما في موسم الدرعية ستقام حفلة فنية بعنوان بعض من ذكرياتي.

وفي السياق نفسه، تشهد غرفة الرياض محاضرة عوائق الابتكار المؤسسي وممكناته في القطاع الخاص في ظل رؤية المملكة 2030.