وظائف شاغرة في شركة الدخيل للعود

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الدخيل للعود، عن توفر وظائف شاغرة، للعمل بمسمى (مسؤول أمن وسلامة)، لحملة درجة البكالوريوس في تخصص (الإدارة، الهندسة).

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص (الإدارة، الهندسة)، حاصل على شهادة (أوشا)، كما يفضّل من لديه خبرة؛ بينما المزايا والحوافز: رواتب مجزية، فرص تدريبية، مسار وظيفي.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/12/22م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال الرابط التالي من هنــــــــا .