وظائف شاغرة في شركة الدخيل للعود
كشفت شركة الدخيل للعود، عن توفر وظائف شاغرة، للعمل بمسمى (مسؤول أمن وسلامة)، لحملة درجة البكالوريوس في تخصص (الإدارة، الهندسة).
واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص (الإدارة، الهندسة)، حاصل على شهادة (أوشا)، كما يفضّل من لديه خبرة؛ بينما المزايا والحوافز: رواتب مجزية، فرص تدريبية، مسار وظيفي.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/12/22م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال الرابط التالي من هنــــــــا .
طارق[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 33 دقيقة
معظم خشب العود ودهون العود والعطور الشرقيه في الاسواق هي صناعيه لانه من غير المعقول ان يتم انتاج هذه الكميات الموجوده بالاسوق الان من الطبيعه
وللاسف اكثر باعة هذه الدهون وخشب العود يغشون المستهلكين في النوعيه وفي الاسعار حيث تصل الى الالاف وهي لاتكلفهم عشرات الريالات .
ومن المفترض ان يتم تغليف هذه العطور وخشب العود ويتم كتابة المواصفات وتختم بكود تجاري منعا للغش والتلاعب كما هو حاصل من وقت طويل والى الان.
رجاء نرفعه لوزارة التجاره مع الشكر والتقدير لجهودهم
ساره[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 14 دقيقة
الدهون والعطور الصبيب خطر على الصحه ويمكن ان تتلوث بالبكتريا او الفيروسات الناقله للامراض من ايدي الباعه او المشترين او من المغرضين لاسمح الله تعالى
والافضل ايقاف البيع المصبوب للدهون ويجب ان تكون في قوارير مقفله باحكام ولها فتحة للبخ .