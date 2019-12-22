وزير الصحة يناقش المرحلة الأولى من استراتيجية عمل الهلال الأحمر

فاطمه الرويلي(صدى):

رأس معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي الاجتماع السادس عشر لمجلس إدارة الهيئة، صباح اليوم الأحد بمقر الهيئة بحي الصحافة بالرياض.

وناقش معاليه خلال الاجتماع ما تم انجازه من توصيات الاجتماع السابق ومتابعة سير العمل بالمبادرات التي أطلقتها الهيئة ضمن برنامج التحول الوطني والمنجزات التي تحققت خلال الأشهر الماضية بالإضافة إلى أبرز المشاريع التي تم تنفيذها لتحسن جودة الخدمة الإسعافية المقدمة في كافة مناطق المملكة.

واستعرض المجلس منجزات الهيئة وأبرز النتائج التي تحققت خلال العام 2019م، كما تم الاطلاع على المرحلة الأولى من استراتيجية عمل الهيئة وأبرز الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها خلال العام القادم.

واطلع أعضاء المجلس على قياس مؤشرات الأداء وأبرز التحديات التي واجهت العمل الإسعافي بالهيئة خلال العام 2019م، كما ناقش أبرز المستجدات لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ومن جانبه، قدم معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم، الشكر والتقدير لمعالي رئيس مجلس الإدارة والسادة الأعضاء على متابعتهم الدائمة والمستمرة لأعمال الهيئة ودعم منسوبيها والأنشطة التي تقوم بها.

وأكد الدكتور القاسم أن الهيئة حريصة على أن تكون نموذجًا لقياس النجاح على كافة الأصعدة، لاسيما على مستوى العمل الانساني، كمنظومة عمل تواكب التطور الذي تشهده المملكة، لافتا إلى أن منسوبي الهيئة يتشرفون بتقديم الخدمات اللازمة وفق أفضل الممارسات في هذا المجال.