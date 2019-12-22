السفارة في أستراليا تحذر المواطنين من تطورات الحرائق

كانبرا(صدى):

طالبت سفارة المملكة لدى أستراليا، المواطنين المتواجدين هناك بالتقيد بتعليمات السلطات المحلية؛ نظرًا لتطورات الحرائق التي قد تشكل خطرًا في بعض الولايات الأسترالية.

وقالت السفارة لدى أستراليا: نظرًا لتطورات الحرائق التي قد تشكل خطرًا في بعض الولايات الاسترالية فان السفارة تؤكد على المواطنين أهمية التقيد بتعليمات السلطات المحلية.

وأضافت أنه في الحالات الطارئة يمكن التواصل مع غرفة الطوارئ بالسفارة والقنصلية في سيدني على الأرقام التالية: 0473999119،0432257277.