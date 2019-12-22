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بالفيديو.. لحظة دخول اللاعبين وكأس السوبر

بالفيديو.. لحظة دخول اللاعبين وكأس السوبر
ماجد محمد(صدى):

نشر حساب القنوات الرياضية، مقطع فيديو أثناء دخول لاعبي يوفنتوس ولاتسيو وكأس السوبر الإيطالي، وسط أجواء تفاعلية رائعة من الجماهير.

وتتواجد الجماهير بأعداد كبيرة في ملعب جامعة الملك سعود محيط الرعب ”، لمتابعة مباراة السوبر الإيطالي بالرياض بين يوفنتوس ولاتسيو، بمشاركة أبرز نجوم الفريقين، وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.


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