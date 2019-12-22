بالفيديو.. « السلمي » يوضح سبب جواز الاكتتاب بأرامكو
كشف الأستاذ الدكتور عبدالله السلمي، اليوم الأحد، عن سبب جواز الاكتتاب في شركة أرامكو السعودية؛ مؤكدًا أن شركة أرامكو مختلفة تمامًا ع الشركات المختلطة.
وأوضح الدكتور ” السلمي ” في برنامج الجواب الكافي على فضائية المجد، أن السهم في الشركة المختلطة محرم ولكن يجوز في أرامكو، لأن لديها أعيان للناس فيها حق، وقد أذن ولي الأمر في الاكتتاب فيها أو الاستثمار فيها.
وأضاف عبدالله السلمي، أن هذا الحق هو النفط الذي حق للناس والناس شركاء فيه؛ فإذا أذن ولي الأمر فيها فإنه إذًا يكون لك الحق فيها، والأصل أن لمن له الحق إذا اختلط معه محرم فإنه لا يسقط حقه.
#الجواب_الكافي
توضيح الشيخ.أ.د: عبدالله السلمي @DrAbdullahsulmi
عن سبب جواز الاكتتاب بـ #شركة_أرامكو
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. #اكتتاب_ارامكو pic.twitter.com/ThDdVNCeqz
— شبكة المجد (@AlmajdChannels) December 22, 2019
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 89633 ] نشر منذ 45 دقيقة
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ,,
وووووو[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 42 دقيقة
هل قرأت الاحكام والشروط ؟؟؟
ابوفيصل[ عدد التعليقات: 174 ] نشر منذ 26 دقيقة
الناس اكتتبو وباعو وانت نايم توك تفتي اثابك الله