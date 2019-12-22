بالفيديو.. « السلمي » يوضح سبب جواز الاكتتاب بأرامكو

علي القحطاني(صدى):

كشف الأستاذ الدكتور عبدالله السلمي، اليوم الأحد، عن سبب جواز الاكتتاب في شركة أرامكو السعودية؛ مؤكدًا أن شركة أرامكو مختلفة تمامًا ع الشركات المختلطة.

وأوضح الدكتور ” السلمي ” في برنامج الجواب الكافي على فضائية المجد، أن السهم في الشركة المختلطة محرم ولكن يجوز في أرامكو، لأن لديها أعيان للناس فيها حق، وقد أذن ولي الأمر في الاكتتاب فيها أو الاستثمار فيها.

وأضاف عبدالله السلمي، أن هذا الحق هو النفط الذي حق للناس والناس شركاء فيه؛ فإذا أذن ولي الأمر فيها فإنه إذًا يكون لك الحق فيها، والأصل أن لمن له الحق إذا اختلط معه محرم فإنه لا يسقط حقه.