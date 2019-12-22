واتفورد يفوز على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

نواف السالم(صدى):

خسر نادي مانشستر يونايتد، أمام واتفورد، بهدفين دون رد، في مباراة أقيمت على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي.

ونجح إسماعيل سار نجم الفريق، في افتتاح أهداف اللقاء، بتسجيله هدفًا في الدقيقة 50، قبل أن ينهي تروي ديني، من ركلة جزاء، آمال الضيوف في تعديل الكفة، في الدقيقة 54.

ويذكر أن المباراة، شهدت عودة الفرنسي بول بوجبا، للمشاركة من جديد، بعد غيابه بداعي الإصابة لفترات طويلة، حيث حل اللاعب بديلًا في الدقيقة 64 من عمر اللقاء.

وهبط مانشستر إلى المركز الثامن في جدول الترتيب، برصيد 25 نقطة، في حين ظل واتفورد في المركز الأخير، لكن بـ12 نقطة.